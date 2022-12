Si festeggia il nuovo anno con il 'Tuffo della Befana', mercatini e foodtruck

Grande attesa per il 'Tuffo della Befana' che ritorna, dopo due anni di assenza a causa della pandemia, venerdì 6 gennaio 2023. Quest’anno la novità è che il tradizionale evento si svolgerà nella Riviera dei Pini a Tagliata di Cervia dopo il passaggio di consegne dai bagnini, Bruno Borghetti e Alessandro Scarpellini, i quali avevano ideato l’evento – facendolo crescere negli anni – nella spiaggia di Pinarella.

Apriranno la giornata due associazioni sportive: i ciclisti dell’associazione Aquilotti e il gruppo Nordic Walking Nuova Virtus Cesena. Partendo dalla ‘Casina’ di Tagliata in piazzale dei Pesci proseguiranno per i loro percorsi, e ritorneranno di nuovo in ‘Casina’ e concedersi un meritato ristoro. Altra novità di quest’anno, sarà il mercatino con la presenza di foodtruck, creativi, caldarroste, vin brulè e prodotti artigianali d’eccellenza, senza dimenticare i prodotti delle scuole del territorio, oltre ai dolciumi.

Dalle 10.00 alle 17.00 in viale Sicilia, un intrattenimento continuo con Radio Bruno. Dalle ore 11.30 fino alle 14.00 sarà aperto lo stand gastronomico presso la ‘Casina’ con menu a Km0 al Cardo di Cervia, preparato dai volontari della Proloco Riviera dei Pini. Dalle 13.00 in poi spettacolo itinerante e avvolgente dei Musicanti di San Crispino dalla Casina alla spiaggia. Trampolieri, mangiafuoco e artisti di strada coloreranno lo spettacolo durante tutto il giorno.

Alle 15 il momento clou con i temerari e goliardici tuffatori, con travestimenti o in pigiama, che si tufferanno in mare sfidando il freddo. Fino al 5 gennaio sarà possibile iscriversi on line, collegandosi al sito rivieradeipini.it, oppure il giorno stesso fino alle 14.30 presso lo stand della Proloco Riviera dei Pini. Terminato il tuffo seguiranno tanti riconoscimenti per il gruppo più numeroso, i tuffatori provenienti da lontano, le maschere più simpatiche, e così via.