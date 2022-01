Tutta la musica di De Andrè sul palco con The Faber’s Social Club

Indirizzo non disponibile

Venerdì 4 febbraio sul palco del Teatro Socjale di Piangipane giunge un omaggio a uno dei più grandi cantautori italiani: Fabrizio De Andrè. Salvo Mauceri e i suoi Faber’s Social Club ripercorrono la poesia delle canzoni di Fabrizio e contestualmente festeggiano i 10 anni di carriera, che li ha portati ad esibirsi davanti a Dori Ghezzi in occasione del concerto tenuto per l’inaugurazione della mostra “Diamanti Nascosti” dedicata al cantautore genovese. Biglietti 15 euro. Porte aperte ore 20:30, inizio concerto ore 21:30. Ingresso riservato ai soci Arci, tesseramento in teatro.