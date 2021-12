Tutte le delizie della cucina marinara: tornano le serate a tema del circolo dei pescatori

Dopo la lunga interruzione per la pandemia, ritornano “I mercoledì alla Pantofla”, le serate gastronomiche a tema del Circolo Pescatori “La Pantofla” di Cervia (Via Nazario Sauro 1). Mercoledì 15 dicembre, a partire dalle ore 19, nella sede del Circolo Pescatori è in programma il primo appuntamento per i buongustai, amanti della cucina marinara. La serata rientra in un ampio calendario di iniziative dedicate alla riscoperta delle tradizioni gastronomiche marinare cervesi e romagnole.

Il menù della serata propone: polipo con patate, granchio, canestrello, canocchie e alici marinate, coda di rospo in guazzetto, cozze alla marinara, gnocchi con scorfano al pesto rosso, risotto bianco alla marinara, fritto misto con verdure, filetto di orata in crosta di patate. Acqua, 1/4 di vino, sorbetto e caffè. Il costo della cena è di € 25. Per i soci dell'Associazione Ricreativa Circolo Pescatori il costo di di € 20. Per partecipare alla serata occorre telefonare e prenotare al n. 339 723 0318.