"Tutti imbarcabili": vele in mare in nome dell'inclusione

Anche quest'anno il 27 settembre, l'Associazione Marinando ripropone la veleggiata "Tuttimbarcabili", giunta alla 10^ edizione, dedicata all'integrazione delle disabilità. Per un giorno, mondo disabile e abile s'incontrano, si conoscono e insieme condividono il piacere della navigazione a vela.

La prima edizione di "Tuttimbarcabili" prese il via nell'estate del 2011 grazie alla volontà e alla caparbietà dei soci fondatori di Marinando e da allora, ha riscontrato un crescente successo di adesioni da parte dei "2 mondi", regalando gioia e ricordi agli oltre 100 giovani e meno giovani che ogni anno partecipano alla manifestazione.



La 10^ edizione si arrichisce anche del progetto "Le barche del Cuore" e potranno fare richiesta di imbarco anche gli operatori sanitari. L'evento di quest'anno è sicuramente in forma ridotta per protocolli Covid ma le oltre 100 persone cooinvolte attendono l'evento con entusismo. Il ritrovo è previsto alle ore 10.00 in P.zza Dora Markus a Marina di Ravenna e la veleggiata prenderà il via alle ore 13.00.