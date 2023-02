"Tutti in maschera", un laboratorio di Carnevale per i più piccoli

Continuano i laboratori creativi dell’Associazione Culturale e Compagnia Teatrale “Tutti meno uno”, che ha organizzato per sabato 11 febbraio, a partire dalle ore 15:00, un originale “laboratorio-evento” per i bambini che si svolge a Ravenna, in via Landoni 2.

I partecipanti potranno riscoprire il piacere di creare con le proprie mani, dando massimo spazio alla fantasia, utilizzando i materiali messi a disposizione. Si realizzeranno simpatiche e coloratissime mascherine, con l’aiuto dei tutor e dei genitori che vorranno riscoprire il piacere di tornare bambini. Per info e prenotazioni: 349/4252573.