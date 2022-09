Tutto esaurito per il concerto nella Chiesetta del Ponte Assi

Successo e tutto esaurito per il concerto del 17 settembre della rassegna musicale alla Chiesetta del Ponte Assi Oratorio Madonna di Pompei. Il programma del concerto ha riguardato il compositore Antonio Vivaldi (1678-1741) e sono stati eseguiti quattro concerti dell’opera Il Cimento dell’armonia e dell’inventione, Op. 8.

L’evento ha visto la presenza di Marina Mammarella, violino, Agide Bandini, contrabbasso e di Andrea Luisi organo. E’ stata un’occasione unica per vedere per la prima volta insieme i musicisti, che sono anche volontari dell’Oratorio, che si sono esibiti insieme a Cristina Ferrante che ha letto i sonetti dell’opera di Vivaldi. Il concerto del 15 ottobre, già in programma e indicato nel programma della rassegna musicale, è stato spostato al 29 ottobre alle ore 21.