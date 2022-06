Tutto il fascino del mare fra i dipinti e le grafiche di Leonardo Rossi

La Cassa di Ravenna, nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del collezionismo privato e della cultura artistica, ospita presso le proprie vetrine del “Private Banking” di Ravenna in Piazza del Popolo 30, fino al 21 giugno, una nuova mostra dedicata a: “Acqua di Mare”, progetto composto da 22 dipinti, una rassegna di quadri e libri catalogo di Leonardo Rossi, artista e graphic designer.

Rossi, cesenate, consegue nel 1984 la laurea in architettura, con il massimo dei voti e la lode, presso la facoltà di Firenze, autore di numerose personali e collettive, tra i numerosi riconoscimenti di rilievo in particolare, nel 2011, il 2° posto al Premio d’Arte internazionale di Pesaro. Nella mostra ospitata dalla Cassa, il fascino del mare è trattato in tutti i suoi aspetti peculiari: paesaggi, barche, pesci e uccelli, con riferimenti fotografici più o meno conosciuti e inseriti in probabili ed improbabili contesti dipinti.

Oltre ai dipinti, trovano spazio tavole grafiche elaborate in occasione della partecipazione nel 2022 al progetto DARE dell’Amministrazione Comunale di Ravenna: elaborati complementari ai dipinti stessi e riguardanti la rigenerazione del comparto urbano della Darsena di città. Il progetto a cura dei “Cittadini per l’Ex-SIR”, dal titolo MARE’-Cittadella del Mare, propone di sensibilizzare e formare le nuove generazioni alla gestione delle risorse del mare rispettandone gli abissi.