Tutto il gusto della tradizione alla Festa della Romagnola

Sabato 30 e domencia 31 luglio ritorna un importante appuntamento gastronomico a Casola Valsenio. Infatti sarà nuovamente possibile pranzare e cenare (sabato solo cena, domenica pranzo e cena) alla “Festa della Romagnola” presso la tensostruttura delle associazioni in Via Largo Nembrini. Nata dalla collaborazione tra Pro Loco e FatAgri, la Festa della Romagnola offrirà un menù a base di carne di Bovino di Pura Razza Romagnola e piatti della tradizione romagnola. Protagonisti indiscussi delle due giornate: la tagliata di manzo e la fiorentina.

Non solo. Sabato tornano anche le favole nel centro storico. “U j era na volta el fol in piaza”, una serata di favole per bambini e famiglie che potranno entrare in un mondo magico alla scoperta dei cortili casolani e dei lori strani abitanti. Tante favole e racconti, artisti di strada, set fotografici a tema favole, musica ed allegria per una serata dedicata a tutti quelli che credono ancora nella fantasia.