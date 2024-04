Uffizi diffusi: nuova visita guidata gratuita al Polittico della Beata Umiltà 

Proseguono anche in aprile le visite guidate gratuite al Polittico della Beata Umiltà di Pietro Lorenzetti, capolavoro della pittura gotica, in prestito dalle Gallerie degli Uffizi, esposto in Pinacoteca nell’ambito degli Uffizi Diffusi: un’occasione unica per approfondire quest’opera straordinaria e scoprirne la storia e i dettagli.

Domenica 28 aprile, con inizio alle 16, si terrà una visita guidata gratuita, compresa nel biglietto d’ingresso, che avrà una durata di circa 40 minuti.

È consigliata la prenotazione: tel. 334 706 9391 o per e-mail all’indirizzo: infopinacoteca@romagnafaentina.it.