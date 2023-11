Ultima serata della rassegna con l'autore: omaggio a Tolmino Baldassari

Si conclude, la rassegna culturale: “Serate con l’autore” promossa dall’Associazione di promozione sociale Francesca Fontana, con la preziosa collaborazione di tante associazioni e questa serata in particolare con l'Associazione Tolmino Baldassari. La rassegna gode del patrocinio del comune di Cervia, dovuto al notevole successo raccolto dalle precedenti edizioni ed in particolare per l’attività culturale svolta nell’entroterra cervese dalla nostra associazione.

Si chiude dunque mercoledì 29 novembre alle ore 20:30, presso il centro sociale di Pisignano Cannuzzo, in via Zavattina, 6d, la nostra rassegna culturale. Ultima serata che si svolge con la preziosa collaborazione dell’Associazione Culturale Tolmino Baldassari - iniziativa che è inserita nella bellissima iniziativa dei luoghi d’autore promosso dal comune di Cervia che con questa serata chiude il 2023 delle proposte letterarie culturali.

La serata sarà un omaggio al poeta e amico Tolmino “Mino” Baldassari con la presenza di con Gianfranco Lauretano poeta e critico letterario - Agnese Fabbri poetessa e Stefano Maldini poeta. Lettura di Sauro Mambelli e la partecipazione dell'attore Denis Campitelli. Grazie alla collaborazione con associazione Menocchio, sarà consegnata una litografia, di poche copie, acquerello ritoccato a mano di Luciano Medri – “gabbiani in salina”

Tolmino Baldassari - «[Il poeta] non è vate, non profetizza, non lancia appelli, nemmeno è voce querula, però egli vede, ascolta e sente, e la sua voce è soprattutto un invito alla meditazione: in questo sta la sua dignità e la sua necessità» Debuttò nel 1975 con la raccolta Al progni serbi (“Le prugne acerbe”). Ad essa seguirono varie altre sillogi poetiche, che attirarono l’attenzione della critica. Parallelamente all’attività poetica, Baldassari eseguì lavori di traduzione, specialmente dallo spagnolo, maturando una vasta conoscenza della letteratura latinoamericana. Tradusse alcuni classici del Novecento, tra cui Maria Maddalena e altri inediti di Federico García Lorca.

All’attività di scrittore e traduttore seppe unire quella di divulgatore. Nel corso degli anni Baldassari tenne diverse lezioni di letteratura presso varie scuole e fu docente di alcuni corsi di poesia presso l’Università per adulti di Ravenna.

Nel 1987 la sua opera fu oggetto di un convegno a Cervia. Nello stesso anno il critico Franco Brevini inserì Baldassari nella celebre antologia Einaudi Poeti dialettali del Novecento, sancendone lo spessore letterario a livello nazionale. Nel 2002 e nel 2004 Baldassari è stato inserito, rispettivamente, nelle antologie Poesia del Novecento italiano. Dal secondo dopoguerra ad oggi (Carocci) e Nuovi poeti italiani (Einaudi).

La rassegna “Serate con l’autore” promossa dall’Associazione di promozione sociale Francesca Fontana si svolge con la collaborazione di: Asd Grama Pisignano Cannuzzo - Editore il Ponte Vecchio di Cesena - Linea Rosa Ravenna - Libera università per gli adulti di Cervia - Associazione culturale il Menocchio - Associazione Culturale Casa delle Aie, Consiglio di Zona nr.5 di Pisignano Cannuzzo - Agenda Filosofica, Associazione Tolmino Baldassari - Associazione culturale Castiglionese U. Foschi – Cervia la spiaggia ama il libro – Biblioteca M.Goia di Cervia – Linea Rosa Ravenna, Lions Club Cervia ad Novas, associazione culturale Tolmino Baldassari e i luoghi d’autore percorsi letterari del comune di Cervia. Con il sostegno di: Osteria la Ciurma Cervia, BCC Romagnolo gruppo bcc iccrea e Focaccia Group Cervia.