Ultima settimana di cinema all'arena delle Cappuccine di Bagnacavallo

Cominciata il 26 giugno scorso, si conclude lunedì 7 settembre la 36a edizione della rassegna Bagnacavallo al Cinema ospitata all’arena delle Cappuccine.

Mercoledì 2 settembre verrà proiettato Memorie di un assassino di Bong Joon-ho, film coreano in cui un serial killer continua a mietere vittime sfuggendo alla polizia, mentre giovedì 3 sarà la volta di Light of my life di Casey Affleck, dove in un presente distopico una pandemia ha rotto l’equilibrio sociale e scaraventato la civiltà in una preistoria tribale

Dominazioni, seduzioni e inganni in una riflessione sull’estetismo, sull’ebbrezza del potere dai risvolti oscuri sono invece alla base di Mademoiselle di Chan-wook Park in programma venerdì 4, cui seguirà sabato 5 settembre 5 è il numero perfetto di Igor Tuveri: tratto dall’omonima graphic novel, è un affresco multicolore della Napoli degli anni Settanta, un noir onirico e nebuloso.

Chiuderà la stagione estiva, domenica 6 e lunedì 7 settembre, l’ultimo film di Clint Eastwood, Richard Jewell. Ambientato durante le Olimpiadi di Atlanta 1996, ripercorre la vicenda di un uomo issato sull’altare e poi gettato nella polvere dalla ferocia dei mass media e della polizia.

Il programma completo della rassegna, gestita dal Cinecircolo Fuoriquadro per il Comune, è disponibile sul sito www.arenabagnacavallo.it

In ottemperanza ai regolamenti anti Covid-19 è obbligatorio presentarsi muniti di mascherina. Per facilitare l’entrata in sala e garantire l’adeguata sicurezza, visto il ridotto numero di posti, è vivamente consigliata la prenotazione, unicamente al telefono o via WhatsApp, comunicando nominativo, recapito telefonico e, qualora si prenotasse per più di una persona, se si è congiunti. Per prenotare: 351 8443876 (dalle 14 alle 19). Chi ha prenotato si deve presentare alla cassa entro le 21.15 per non perdere il diritto all’ingresso.

Se si vuol sostenere l’arena si può fare una donazione su:

gofundme.com/f/aiutabagnacavalloalcinema

Il Cineparco delle Cappuccine è in via Berti 6 a Bagnacavallo.

Orari: apertura biglietteria 20.40 - proiezioni 21.30. Prezzi: intero 6 euro - ridotto 5 euro.

Non essendo possibile come negli scorsi anni la distribuzione dei cuscini per le sedie dell’arena, se lo desiderano gli spettatori sono invitati a portarli da casa.

Info: www.arenabagnacavallo.it - cinemabagnacavallo@gmail.com