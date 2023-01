Ultima settimana di musica ed eventi per Mima Wonderland

Si chiuderà domenica 8 gennaio l’edizione 2022/2023 di Mima Wonderland, che da sabato 3 dicembre ha animato il centro cittadino con eventi e attrazioni per grandi e piccini. L’edizione di quest’anno, è stata caratterizzata dalla Christmas Experience, il viaggio con una slitta virtuale verso casa di Babbo Natale: una vera e propria esperienza immersiva, allestita in viale Gramsci e realizzata all’interno di un gigante tunnel-igloo sul modello delle attrazioni che si trovano nei parchi tematici di ultima generazione e che sfrutta la tecnologia 4D. Se questa esperienza è stata pensata per i più piccoli, per i loro genitori e per i turisti l’organizzazione ha creato un percorso enogastronomico all’interno del mercatino con l’area Natale Gourmet. A ciò si sono aggiunti una serie di concerti Gospel Live nell’area show che nei pomeriggi delle giornate festive hanno fatto risuonare la musica e le voci di alcuni degli artisti più noti del territorio, l’ultimo dei quali è previsto per il giorno dell’Epifania (6 gennaio) e vedrà sul palchetto di Viale Gramsci Gloria Turrini (voce), Mecco Guidi (Hammond) e Simone Migani (piano).

“Anche quest’anno siamo molto soddisfatti della manifestazione - ha spiegato Alessandro Gaffuri, Ceo di Cels Group - che è stata capaci dei attirare un pubblico eterogeneo, composto da famiglie con bambini, ma anche giovani incuriositi dall’atmosfera natalizia che siamo riusciti a ricreare”. “Anche questa edizione del Natale di Milano Marittima che è ormai agli sgoccioli, ci ha regalato soddisfazioni, presenze e ha vestito a festa la località nonostante le difficoltà ed i limiti progettuali, come la riduzione di budget e l'assenza della pista di pattinaggio e i problemi legati ai consumi elettrici. È sicuramente un periodo difficile per questo non è semplice fare previsioni a lungo termine ma come dico sempre io: è vitale dare continuità alle cose e mantenere vive le iniziative anche in periodi così difficili. Ringraziamo, quindi, gli operatori e l'amministrazione comunale per la collaborazione e la sinergia anche quest’anno".