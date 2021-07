Ultima visita guidata alla chiesetta del Ponte Assi

Lunedì 26 luglio, dalle 18.30 alle 20.30, i cittadini interessati potranno partecipare all’ultima delle due visite guidate programmate per far conoscere e apprezzare il restauro dell’Oratorio della Madonna di Pompei o chiesetta di ponte delle Assi, che si è concluso da poco.

L’intervento ha restituito alla città e al culto la chiesetta che l’Arcidiocesi Ravenna-Cervia affiderà alla parrocchia di San Paolo. L’altra visita guidata si è volta lunedì scorso, giorno dell’inaugurazione. Anche questa visita sarà condotta da volontari esperti d’arte e non occorre prenotarsi.

Per chi raggiungerà la chiesina in macchina è disponibile l’adiacente parcheggio nel piazzale dell'area ex "Silla", con ingresso da viale Alberti, mentre l’accesso per i pedoni è quello al termine della via Bassa. Al fine di garantire il rispetto delle norme anticovid sarà presente personale della Polizia locale.