Ultimi giorni per visitare il Presepe napoletano a Palazzo Rasponi

È visibile fino a domenica 9 gennaio, nella sala Giardino di Palazzo Rasponi dalle Teste in piazza Kennedy 12, il "Presepe napoletano" realizzato da Ciro Aurilia. L’artista, presente in sala per illustrare l'opera, da oltre trenta anni conduce un’ampia ricerca creativa, un viaggio nel mondo presepiale attraverso la passione per l’arte napoletana settecentesca. I personaggi e i costumi sono realizzati a mano nel rispetto dei codici della tradizione storica del '700. Orari: giorni feriali dalle 15.30 alle 18.30; sabato, domenica e festivi: 11 – 18.30. L’ingresso è libero.