"Un'Anima Mia" a Monte Brullo: ecco il concerto dei Cugini di Campagna

E’ stata presentata la rassegna Cena & Concerto di Monte Brullo che prosegue e chiude con il botto per tutto il mese di settembre. La direzione artistica e 'a cura di Monte Brullo e MEI insieme alla Casa della Musica. Un progetto tutto Made in Faenza e oramai punto di riferimento romagnola della musica italiana.



Si riparte in grande martedi 5 settembre con i Cugini di Campagna per l’unica data esclusiva della regione a partire dalle ore 20, mentre venerdi 8 settembre arriva per l’unica data live il cantante finalista di Amici Cricca, grande amico della citta’ di Faenza, per una grande serata giovane che si prannuncia gia’ sold out come quella coi Cugini di Campagna, mentre il 13 settembre si terra’l’Omaggio a Mogol e Battisti con La Compagnia e il 20 settembre si chiude tutta la kermesse dei concerti con il ritorno del Gallo Team guidato dal grande bassista Gallo di Vasco Rossi accompagnato dal fido chitarrista Cristian Cicci Bagnoli

Per informazioni e prenotazioni per tavolo e cena a Monte Brullo : 338.8811963 e 349.4461825