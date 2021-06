Un aperitivo letterario con lo scrittore paesologo Franco Arminio

Ultimo ‘Agri-talk’ del venerdì al Mercato di Campagna Amica Ravenna, in via Canalazzo 59 (piazza dei Carabinieri). Venerdì 25 giugno, l'appuntamento in piazzetta è con lo scrittore, poeta e paesologo Franco Arminio con un reading sul tema “Oltre la pandemia, ripartire dai paesi, dalla poesia, dalla campagna". L'autore, protagonista del programma di Rai3 'Che ci faccio qui', alternerà letture dal suo ultimo lavoro, "Lettera a chi non c'era, parole dalle terre mosse", uscito il 9 giugno scorso per Bompiani e dalle suo opere precedenti come 'La cura dello sguardo', 'Resteranno i canti', 'Cedi la strada agli alberi', in uno spettacolo coinvolgente durante il quale non mancheranno momenti di interazione col pubblico.

Franco Arminio è nato e vive a Bisaccia, in Irpinia d’Oriente. Ha pubblicato molti libri, che hanno raggiunto decine di migliaia di lettori. Da anni viaggia e scrive, in cerca di meraviglia e in difesa dei piccoli paesi; è ispiratore e punto di riferimento di molte azioni contro lo spopolamento dell’Italia interna. Ingresso gratuito previa prenotazione via WhatsApp al 353 4176457 oppure campagnamicaravenna@gmail.com