'Un Capodanno da ridere' con Maria Pia Timo, Davide Dalfiume e Leonardo Veronesi a Conselice

Venerdì 31 dicembre alle ore 21.30 al Teatro Comunale di Conselice si festeggia il Capodanno con lo spettacolo “Un Capodanno da ridere" con Maria Pia Timo, Davide Dalfiume e il cantautore Leonardo Veronesi. Un primo tempo tutto al femminile con l’attrice comica Maria Pia Timo, volto noto di Sky, con partecipazioni Rai, a Zelig e Colorado (2018). Nel recital Maria Pia Timo affronterà i grandi temi dell’attualità. Spunti nati dal quotidiano visto da un’ottica femminile contrapposta a quella maschile; i nostri ricordi, la nostra storia che non si rispecchia con gli stili di vita moderni ... Graffiante, coinvolgente, contemporanea, spassosa e in continuo dialogo con il pubblico e pronta a qualsiasi improvvisazione estemporanea possa nascere.

Il secondo tempo vedrà in scena Davide Dalfiume, attore comico e direttore artistico del Teatro Comunale, personaggio eclettico con ultraventennale esperienza nello spettacolo dal vivo, in teatro, nel cinema e in televisione. Per questa speciale serata di Capodanno, Davide si sdoppia facendo una prima performance in coppia con Marco Dondarini in Teatro a Castel San Pietro Terme, dopodiché arriverà a Conselice a completare lo spettacolo. Dalfiume porta sul palco le sue riflessioni comiche sul quotidiano e sui grandi temi sociali e di costume, col suo stile surreale, naturalmente simpatico, impacciato quel tanto che cattura l’animo dei presenti, ma forte nel prendersi in giro facendo riconoscere gli spettatori nelle sue piccole paure o conformismi inadeguati. Una comicità potente e garbata insieme, che cattura, si insinua e contagia tutti alla risata. Sarà accompagnato dal cantautore Leonardo Veronesi con il quale è nata negli ultimi anni una bella collaborazione e sinergia. Sarà sicuramente una serata festosa e divertente!

Biglietteria aperta venerdì 31 dicembre (ore 9.00 - 12.00 e 20.00 - 21.30). Gli spettacoli si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid 19. L’accesso alle sale teatrali è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e dal 25 dicembre è fatto obbligo a tutti gli spettatori di indossare mascherine di tipo FFP2 per poter assistere agli spettacoli teatrali. La certificazione non viene richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. L’ingresso in sala è consentito dalle ore 20.00. Si raccomanda di arrivare con largo anticipo in quanto a spettacolo iniziato non si garantisce più la prenotazione del posto.