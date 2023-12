Un concerto di Natale con la Doctor Dixie Jazz Band

Orario non disponibile

Quando Dal 12/12/2023 al 12/12/2023 Orario non disponibile

In occasione delle Festività alle porte, martedì 12 dicembre alle ore 21 presso l’Aula Magna di Viale degli Orsini 6 a Lugo, il Polo Liceale in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte, organizza il Concerto di Natale. L’evento avrà come protagonista la storica band bolognese “Doctor Dixie Jazz Band”.

Dopo circa 50 anni si tratta di un ritorno della “Doctor Dixie Jazz Band”, gruppo nato nel secondo dopoguerra tra studenti dell’Università di Bologna e che ha fatto la storia del jazz regionale e nazionale. In tutti questi anni la band ha mantenuto il carattere goliardico della sua nascita, ospitando grandi musicisti e personaggi: da Woody Allen a Hengel Gualdi, da Renzo Arbore a Gerry Mulligan, da Lucio Dalla a Teo Ciavarella. In più di sessant’anni di attività, partendo dal mondo studentesco bolognese, si sono avvicendati nella band molti musicisti di elevato livello come il noto regista Pupi Avati e il trombonista Checco Coniglio.

L’evento è ad ingresso gratuito fino a esaurimento posti, senza prenotazione. L’incasso sarà devoluto interamente al “Fondo Contributi” del Polo Liceale a favore di studenti bisognosi.