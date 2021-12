Un concerto di Natale da Vivaldi a Corelli con la voce di Daniela Pini

Con un concerto dedicato ai concerti barocchi sul tema del Natale, fra Italia e Portogallo, sabato 18 dicembre alle 21.00, nella Chiesa di San Francesco di Faenza, va in scena il tradizionale Concerto di Natale. Ne sono protagonisti l’Ensemble d’archi “Giuseppe Sarti”, Marco Farolfi al clavicembalo, Paolo Zinzani come direttore e la star internazionale del belcanto Daniela Pini quale mezzosoprano, con un repertorio vario di brani di Vivaldi, Porpora, Corelli, Händel, Seixas e Scarlatti.

Maestro assoluto e fonte di ispirazione per i colleghi della sua generazione, e non solo, Arcangelo Corelli, originario di Fusignano, è nel programma con una delle sue composizioni più celebri, il Concerto grosso op. 6 n. 8 “fatto per la Notte di Natale”; una pagina di straordinaria bellezza suggellata dalla Pastorale finale, che evoca echi di strumenti e melodie popolari per poi dissolversi in “pianissimo”, quasi ad accompagnare il sonno del Bambin Gesù. Del veneziano Antonio Vivaldi si potranno, invece, ascoltare due brani tratti da l’Estro Armonico Opera 3, la più emblematica e storicamente significativa di tutte le raccolte di musica strumentale del Prete Rosso date alla stampa, ossia i dodici concerti che decretarono il suo successo nel mondo musicale europeo. Non va dimenticato il Concerto in la maggiore per clavicembalo e archi, importante e originale contributo alla musica barocca europea di José António Carlos de Seixas, compositore e organista portoghese di assoluto rilievo, così come le due celebri arie di Georg Friedrich Händel, tratte dalle Opere Ariodante e Xerxes.

Arie che saranno mirabilmente interpretate dal mezzosoprano romagnolo Daniela Pini, tra le eccellenze della nostra regione, omaggiata durante la scorsa estate con il Premio ERF alla Carriera. Un mezzosoprano dotato di una grandissima duttilità vocale da consentirle di spaziare indifferentemente dalla musica Barocca a quella contemporanea, con un repertorio di oltre 60 titoli. Daniela Pini si è esibita nelle maggiori sedi concertistiche, lavorando con direttori come R. Abbado e Y. Temirkanov, e con registi come Gabriele Lavia, Dario Fo, Lina Wertmuller e Ettore Scola. Recentemente ha calcato i palcoscenici del Teatro Costanzi di Roma, del Bayerische Staatsoper di Monaco e ha rappresentato l’Italia nel concerto di apertura del 18° Festival delle arti presso il National Centre For the Performing Arts di Pechino. Si è esibita, riscuotendo grande successo, al Musikverein di Vienna e al Bunka Kaikan di Tokyo diretta dal Maestro Riccardo Muti.