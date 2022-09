Un concerto lirico con Paola Cigna, Alessia Nadin e Marco Bussi

Domenica 2 ottobre alle 17 all’auditorium parrocchiale di Bagnara di Romagna, in piazza IV Novembre, si terrà un concerto lirico. Per l'occasione il soprano Paola Cigna, il mezzosoprano Alessia Nadin e il baritono Marco Bussi si alterneranno in un programma di arie, duetti e terzetti tra i più celebri del panorama lirico, accompagnati al pianoforte dal maestro Marco Turri. L’evento è organizzato dal museo Mascagni in collaborazione con il Comune di Bagnara di Romagna. Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare il numero 3517898031.