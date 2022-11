Un concerto per celebrare i 150 anni dalla morte di Mazzini

Indirizzo non disponibile

Sabato 12 novembre, alle 21, nella chiesa del complesso Classense, San Romualdo – sacrario dei Caduti, avrà luogo il concerto "Giuseppe Mazzini: note per l'Italia", che vedrà l’esibizione del coro ravennate Ludus Vocalis accompagnato dall’orchestra Alighieri. L’evento è promosso dalla Fondazione Ravenna Risorgimento in occasione della ricorrenza dei 150 anni dalla morte di Mazzini.

Durante la serata, che sarà aperta dai saluti del presidente della Fondazione Ravenna Risorgimento e vicesindaco della città, Eugenio Fusignani, sarà eseguita la Messa solenne in Do minore, K 139, di W. A. Mozart. Il concerto sarà accompagnato da una breve conversazione sulla figura di Giuseppe Mazzini, il suo pensiero politico e il suo amore per l'arte e la musica, condotta dal giornalista e autore Rai Claudio Ossani e dalla storica Veronica Quarti.