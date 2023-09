Un concerto per Faenza, ultimo appuntamento della rassegna "In Tempo" della Sarti

Una serata dedicata alla città di Faenza. È questo lo spirito dell’ultimo appuntamento della rassegna musicale “In Tempo” che si terrà sabato 16 settembre alle 21, nella chiesa di Santa Maria dell’Angelo, a Faenza. Per l’occasione salirà sul palco, diretta dal Maestro Jacopo Rivani, l’Orchestra della scuola di musica Sarti che si esibirà in brani di Beethoven e Schubert. L’ingresso all’evento è a offerta libera e il ricavato sarà devoluto dalla Diocesi di Faenza-Modigliana per chi ha subìto danni a causa delle alluvioni. L’evento si svolgerà in collaborazione con Museo Diocesano e Associazione per i Gemellaggi di Faenza.



La rassegna musicale “In Tempo”, giunta quest’anno alla sua dodicesima edizione, è stata organizzata dalla scuola di musica Giuseppe Sarti, con la direzione artistica di Donato D’Antonio. L’iniziativa, che ha ricevuto una risposta molto positiva da parte del pubblico, con posti al completo in molte serate, si è svolta con la collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, Il Comune di Faenza, il Museo Internazionale delle Ceramiche, l’Unione della Romagna Faentina e la Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri. Per informazioni, visitare il sito www.scuolasarti.it.