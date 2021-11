Un concerto per onorare i 50 anni dalla scomparsa di Secondo Casadei

Venerdì 19 novembre al Club Monte Brullo di Faenza si tiene un concerto in ricordo dei 50 anni dalla scomparsa del grande maestro Secondo Casadei. Per l'occasione, La Storia di Romagna uonerà per la prima volta dal vivo alcuni suoi inediti a partire dalle ore 20, mentre il cantautore Michele Fenati presenterà un suo brano realizzato ad hoc in onore di Secondo Casadei.