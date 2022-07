Un concerto per ricordare il dottor Sanzio Senni e raccogliere fondi per la Lilt

Indirizzo non disponibile

Martedì 26 luglio alle 21:30 si conclude la rassegna culturale di “Musica al Pavaglione” del mese con l’esibizione “Musica… e Cuore”, un concerto di musica pop e jazz, in favore della Lega Italiana Lotta contro i Tumori (Lilt) che vuole ricordare il dottor Sanzio Senni, medico dell'endocrinologia di Lugo scomparso lo scorso 28 febbraio che per tanti anni ha combattuto contro un mieloma. L'evento è promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo.

La Lilt è stata fondata nel 1948 con la vocazione di diffondere il concetto di prevenzione e assistere chi è malato. L’obiettivo è quello di diffondere una cultura della salute, della prevenzione e della diagnosi precoce in modo tale da riuscire ad intervenire tempestivamente e alleviare il disagio sociale e psicologico legato alla malattia.

L’organizzazione ringrazia la Fondazione Cassa-Monte di Lugo per aver organizzato questo concerto in onore del dottor Senni: “È davvero una splendida occasione per ricordare il dottor Sanzio Senni, un grande medico recentemente scomparso, componente del Comitato scientifico della Lilt, fondatore del Centro endocrinologico dell’ospedale di Lugo e profondamente apprezzato dai tanti amatissimi malati. Una serata nella quale ascoltare eccellente musica pop proposta da Paolo Senni al basso, con Sara Trioschi voce, Luca Felloni alla chitarra e Gianmarco Pillai alla batteria nonchè musica jazz proposta da Stefano Senni al contrabbasso, con Francesca Tandoi al piano e voce.” L’evento sarà ad ingresso libero senza obbligo di prenotazione. L’ingresso è ad offerta libera e l’incasso sarà devoluto alla Lilt.