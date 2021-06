Un Dante rock e contemporaneo per il "viaggio all'Inferno" di Aldo Cazzullo e Piero Pelù

Indirizzo non disponibile

Da una parte Aldo Cazzullo, giornalista e scrittore, autore del best-seller A riveder le stelle, dall’altra Piero Pelù, che si immerge nella Commedia” da fiorentino doc (e rock) interpretandone terzine ed endecasillabi come veri e propri spartiti musicali. L’inedita coppia è protagonista dello spettacolo A riveder le stelle in scena giovedì 24 giugno alle 21.30 all’Arena dello Stadio dei Pini di Milano Marittima, nell’ambito della rassegna Il Trebbo in musica 2.1 di Ravenna Festival. La trasposizione del libro di Cazzullo, che ricostruisce il viaggio di Dante nell’Inferno cogliendo i segni della nascita di una nazione, è affidata ad Angelo Generali, mentre a Pelù è demandato il compito di attraversare i versi della Commedia esaltandone la musicalità: uno spettacolo che restituisce la straordinaria attualità del capolavoro dantesco, dall’idea del femminile alla capacità di riscatto degli italiani.