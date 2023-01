Un dialogo sui "sentieri estatici" con Elia Tazzari e Alessandro Gori

Sabato 21 gennaio, ore 18, al Moog Slow Bar, in vicolo Padenna 5 a Ravenna, si terrà l’undicesimo incontro della rassegna “I sabati del Moog” curata da Ivano Mazzani. Elia Tazzari, sentierista, raccontatore di tanti sentieri, da Londra a Gerusalemme, dal Brennero al sud d’Italia, dialoga con Alessandro Gori, scrittore e performer.

"Tutto quello che serve sapere del cammino l’ho appreso da una manciata di poesie di Cesare Viviani e Mariangela Gualtieri: che le orme del camminatore sono inutili, che la ricerca dei compagni coincide con la ricerca di sé (e viceversa) e che il fine ultimo è quello di assistere alla progressiva diminuzione delle proprie forze - racconta Tazzari - L’immaginazione è utile e necessaria per corroborare un’azione in fondo banale e scontata come quella del cammino, per incunearla a forza in un contesto in cui possa effettivamente esprimere un significato più ampio e profondo, fino a trascendere se stessa. Ma l’immaginazione e la conseguente speranza che ne scaturisce sono continuamente destinate alla fine di un viaggio a scontrarsi con l’evidenza dolorosa che si è fatto tanta strada per cercare una cosa che in fondo lì non c’è né potrà mai esserci. E allora perché il sacrificio, la fatica, l’andare e il venire dei compagni, la solitudine e l’illusione? Risponde il mistero di una vocazione che sospinge verso l’evidenza di un significato che non sapremo mai cogliere davvero e le cui ombre percepibili sono una dolorosa e inutile insensatezza e il nulla che solo attende alla fine della strada, una volta partiti tutti i compagni, una volta scomparsi noi."