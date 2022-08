Un "dolce" laboratorio per scoprire la produzione del miele e rafforzare la salvaguardia delle api

Giovedì 25 agosto a partire dalle ore 18 nel parco dei Gemelli a Tagliata di Cervia si celebrano le ricchezze del territorio, come il miele dell’apicoltura Brusi. In programma un laboratorio del miele per conoscere la smielatura, l’antica arte di estrarre il miele dai favi. Nel laboratorio si mostrerà la fase conclusiva della estrazione del miele dal favo. Gli apicoltori spiegheranno proprio tutto quello che si vuole sapere sul miele e offriranno assaggi e degustazioni del loro prodotto. Tutto ciò per valorizzare e divulgare la salvaguardia delle api, come sentinelle dell’ambiente e principali impollinatori e importanti componenti essenziali della catena della vita.