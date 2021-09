Un'escursione letteraria sui calanchi insieme ad Arianna Porcelli Safonov

Indirizzo non disponibile

Domenica 3 ottobre alle 17 ci sarà "Fottuti calanchi", un'escursione letteraria insieme ad Arianna Porcelli Safonov sui calanchi di Riolo Terme. Sarà una passeggiata ad anello facile e alla portata di tutti, che dall'agriturismo "Il Gualdo di sotto" (via Gualdo, 2) conduce fino a una terrazza naturale che si affaccia su Monte Mauro. Una vista imponente, che sovrasta la valle della riserva integrale di Rio Basino e permette di ammirare il panorama a 360 gradi. Il percorso attraversa una campagna che intreccia antico e moderno, tra querce secolari, stagni e casolari abbandonati: assaggi di passato che ci ricordano da dove veniamo e che continuano a darci preziosi consigli, alla faccia delle più moderne tecnologie.

Durante la passeggiata, l'attrice/comica/monologhista romana leggerà alcuni brani tratti dal suo libro Fottuta campagna (2016, Fazi Editore). L'escursione sarà condotta da Romagna Sentieri. Al termine, per chi vuole cena all'agriturismo "Il Gualdo di sotto" con menù fisso a 30 euro, previa prenotazione al 333 4949036. Saranno disponibili varianti vegetariane e senza glutine, da richiedere in fase di prenotazione. Il biglietto per partecipare all'escursione con Arianna costa 15 euro ed è acquistabile solo su Eventbrite.