Un'estate da ridere alla "Riviera dei Pini": tra i protagonisti Gene Gnocchi e Kalabrugovic

Si accende l'estate nella "Riviera dei Pini" a Tagliata di Cervia con tanti appuntamenti in programma. Da segnalare in particolare le serate di cabaret che, dal 2 luglio al 3 settembre, porteranno tutti i venerdì sera alle 21 in piazzetta dell'Acquario tanti comici.

Il 2 luglio si parte con Andrea Fratellini, mentre il 9 tocca a Gene Gnocchi. Per il 16 luglio l'appuntamento è con Francesco Damiano, il 23 tocca a Beppe Braida e il 30 si chiude il mese con Bruce Ketta e Max Pieriboni. Il 6 agosto è il turno di Laura Magni e Federica Ferrero, invece il 13 arriva Max dei Fichi d'India, il 20 si passa a Giusy Zenere, il 27 sul palco si presenta Fabrizio Fontana e il 3 settembre chiusura con Kalabrugovic.