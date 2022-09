Un fine settimana d'arte con le foto di Nicola Baldazzi e il premio di incisione “Giuseppe Maestri”

A Bagnacavallo si tiene un weekend all’insegna dell’arte, con l’apertura di due eventi espositivi organizzati dal Museo Civico delle Cappuccine. Sabato 17 settembre alle 18 presso la Chiesa del Suffragio si terrà l’opening di “Illuminazioni”, una mostra in cui le fotografie di Nicola Baldazzi entrano in dialogo con brevi scritti di Veronica Lanconelli. Pur nella differenza di linguaggio, protagonista delle opere è quel sentimento di spaesamento, di indeterminatezza che si prova brancolando nell’oscurità tra pensieri e riflessioni metafisiche. Alla serata saranno presenti e interverranno entrambi gli autori, allievi di Guido Guidi.

Domenica 18 settembre alle 11 presso il Museo Civico delle Cappuccine apriranno invece le due mostre dedicate ai premi artistici organizzati nell’ambito della terza edizione della Biennale di Incisione “Giuseppe Maestri”: il Premio di incisione “Giuseppe Maestri”, che espone oltre 50 opere di 27 artisti noti attivi sul territorio nazionale, e il Premio per giovani incisori, bando riservato agli under 35. In occasione dell’opening saranno anche proclamati i vincitori di ciascun premio. Seguirà poi un piccolo buffet per i partecipanti. La Biennale d’incisione, giunta alla sua terza edizione, è una manifestazione artistica dedicata alla memoria dell’incisore ravennate Giuseppe Maestri organizzata dal Comune di Bagnacavallo in collaborazione con il Comune di Ravenna. Ingresso gratuito in entrambe le sedi.