Un fine settimana in mezzo alle farfalle con merenda, ingressi omaggio e un emozionante "volo libero"

Sabato 1 e domenica 2 ottobre la Casa delle Farfalle di Milano Marittima festeggia l’ultimo weekend di apertura 2022 con Butterfly Weekend, una due giorni con tanti appuntamenti per bambini e adulti. Domenica 2 ottobre inoltre l’ingresso a Casa delle Farfalle è gratuito per tutti i residenti nel Comune di Cervia.

Si parte sabato alle ore 16.30 con una merenda per i più piccoli seguita da “Il segreto dell’alveare”, caccia al tesoro per veri entomologi con giochi e indovinelli dedicati alle api, al miele e agli abitanti del giardino di Casa delle Farfalle.

Domenica alle ore 11 ultimo appuntamento con Il primo volo libero, lo spettacolo del primo volo delle farfalle nate durante le prime ore della giornata.

Alle ore 11.30 per i bambini scatta il “Biosafari” in giardino dedicato ai piccoli abitanti dell’ambiente di pineta, per scoprire che dietro un filo d’erba si nasconde un mondo infinito.

Alle ore 16.30 merenda per tutti i bambini e a seguire lo spettacolo di Roberto Fabbri “Insetti forever”, un viaggio in compagnia di DOCTOR ROBY, viaggiatore del tempo, nel mondo degli insetti dalla preistoria a oggi.