Un fiore per fermare la sclerosi multipla: l'iniziativa nelle piazze ravennati

Dal 28 al 30 maggio torna la manifestazione nazionale "La Gardensia di AISM", un'iniziativa dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla per sostenere la ricerca che arriva anche in diversi luoghi della provincia ravennate. Acquistando una gardenia si potrà aiutare la ricerca su questa malattia.

La sclerosi multipla è una malattia cronica, imprevedibile e spesso progressivamente invalidante; una delle più gravi del sistema nervoso centrale. Colpisce maggiormente le donne, in un rapporto di 2 a 1 rispetto agli uomini. Il 50% delle persone con SM sono giovani, cui spesso la malattia viene diagnosticata tra i 20 e i 40 anni, nel periodo della vita più ricco di progetti. Si stima che i bambini colpiti da sclerosi multipla in Italia siano circa il 10% dei casi totali di SM. La malattia si manifesta per lo più con disturbi del movimento, della vista e dell’equilibrio, seguendo un decorso diverso da persona a persona.

Ecco tutti i luoghi e i giorni in cui trovare i banchetti di Aism: a Ravenna sabato in piazza San Francesco (sotto i portici della Provincia) e domenica mattina al bar Moody di via Bassano del Grappa; a San Zaccaria presso il Conad sabato; a Santerno venerdì pomeriggio presso la farmacia di via della Repubblica; a Faenza sabato e domenica presso il centro commerciale La Filanda; a Lugo sabato presso la Crai di via provinciale Felisio e da venerdì al Crai di San Lorenzo; ad Alfonsine sabato in piazza Carducci; a Cervia sabato in piazzetta Pisacane; a Fusignano sabato nel parcheggio del centro commerciale Il Faro; a Russi domenica mattina in piazza Farini; a Solarolo domenica mattina in piazza Gonzaga e da venerdì presso il negozio Dolci e Pane di via Beltrani.