“Un fiore per Ravenna”, una visita tra i mosaici cittadini per far sbocciare la solidarietà 

Ravenna è da sempre una città amica delle donne; un legame profondo che nasce dai tempi di Galla Placidia, reggente dell'Impero Romano d'Occidente, a cui si deve il glorioso passato di vera e propria metropoli imperiale. Ancora oggi tale relazione è salda grazie a iniziative come "I Fiori di Ravenna", frutto della collaborazione tra le mosaiciste socie di CNA e Linea Rosa. Il progetto affronta il tema della violenza di genere attraverso il messaggio dato dai fiori in mosaico, pezzi unici che coniugano bellezza, arte e solidarietà. Per celebrare Ravenna e la sua sensibilità a queste tematiche, domenica 6 settembre alle 17.00 il gruppo Guide in Rete CNA propone un itinerario tra i luoghi simbolo di questo legame. Si parte dalla Basilica di San Giovanni Evangelista, già cappella palatina di epoca placidiana, per arrivare al laboratorio di mosaico BARBARA LIVERANI STUDIO.



All’evento saranno presenti la Presidente di Linea Rosa, Alessandra Bagnara, e le mosaiciste iscritte a CNA e aderenti al progetto “I Fiori di Ravenna”.

Il tour durerà 1 ora e trenta minuti circa con ritrovo dei partecipanti davanti alla Basilica di San Giovanni Evangelista.

Costo: € 8,00 a persona. Gratuito fino ai 6 anni. 15 partecipanti massimo.

Il tour verrà garantito al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti paganti.

La prenotazione è obbligatoria: guideinretecna@gmail.com - 338 9255590