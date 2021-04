"Un fiore per un partigiano", l'iniziativa di Conselice per i 76 anni della Liberazione

Prende il via martedì 13 aprile, l’articolata serie di iniziative di commemorazione del 76° anniversario della Liberazione di Conselice (avvenuto fra il 13 e il 14 aprile del 1945). Alle 17 di martedì 13 e di mercoledì 14 aprile, si svolgerà l’evento principale di quest’anno, ovvero "Un fiore per un partigiano": un bambino e un adulto depongono un fiore presso ogni insegna stradale del territorio comunale dedicata ad un Caduto per la Libertà, seguendo il calendario delle liberazioni: domani, martedì 13 a San Patrizio; mercoledì 14 a Conselice e Lavezzola. L’iniziativa è in collaborazione con ANPI Conselice e San Patrizio e ANPI Lavezzola. Foto e video saranno poi disponibili sul sito e sui social del Comune.

Le iniziative proseguono domenica 25 aprile, alle 9,30, alla Chiesa di San Martino si terrà una Messa di Suffragio; di seguito, la deposizione di corone a Conselice, San Patrizio e Lavezzola. Lunedì 3 maggio, infine, la presentazione on line del libro “Una divisa per Nino. Il fascismo narrato ai bambini” di Francesca La Mantia (2020) alle classi terze medie dell'Istituto Comprensivo "Foresti" di Conselice e Lavezzola, alla presenza dell'autrice (in collaborazione con l'associazione Shahrazad APS).

Inoltre in tutto il territorio comunale verranno affissi manifesti con foto inerenti la lotta di Liberazione nel nostro territorio e nella provincia ravennate, in collaborazione con ISREC Ravenna. Le foto saranno rese disponibili anche tramite la pubblicazione online sui social network del Comune di Conselice.