Un giallo che si ispira al "cold case" Minguzzi: Guido Pasi presenta "Nebbia nera"

Anche se è un’opera di fantasia, si ispira chiaramente al “delitto Minguzzi” l’ultimo libro di Guido Pasi, “Nebbia nera”, che verrà presentato nel corso di una cena in programma lunedì 22 gennaio alle 20 al circolo “I Mulnèr” di Ravenna, in via Lametta 67, alla presenza dell’autore. Pasi, già assessore a Turismo e Commercio del Comune di Ravenna, prima, e della Regione Emilia-Romagna poi (per dieci anni), ha già al suo attivo altri quattro romanzi gialli, più diversi saggi storici.

“Nebbia nera”, la cui gestazione è stata piuttosto lunga e articolata, prende liberamente spunto da quello che è certamente uno dei “cold case” più celebri della recente storia romagnola (l’omicidio del giovane carabiniere Pier Paolo Minguzzi avvenuto ad Alfonsine nel lontano1987): che solo recentemente, con una sentenza di pochi mesi fa, è stato definitivamente dichiarato “di stampo mafioso”.Una conclusione a cui, in qualche modo, allude anche il giallo di Pasi. Per informazioni e prenotazione (obbligatoria), 349 3936097.