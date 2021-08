Un giovane talento del violino si esibisce nel Duomo di Cervia

Continua nel Duomo di Cervia (Santa Maria Assunta) la serie di Concerti “Genio e Gioventù“ organizzata dalla Cooperativa Emilia-Romagna Concerti. Il secondo appuntamento è martedì 24 agosto, alle ore 21, con un giovanissimo violinista di 16 anni già vincitore di numerosi concorsi in Italia e all’estero: Mattia Pagliani.

Mattia è “figlio d’arte” in quanto suo padre è il celebre violinista Stefano Pagliani, per anni primo violino nell‘Orchestra del Teatro alla Scala di Milano ed oggi affermato solista e direttore d’Orchestra. Ha già suonato nelle fila della Young Musicians European Orchestra ma questa volta si presenta come solista in un programma impegnativo che comprende musiche di Teleman, Paganini e Bach.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti. Richiesto il green pass per le persone sopra i 12 anni.