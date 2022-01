Un gran revival degli anni '70 e '80 con i Moonlighters

Sabato 22 gennaio, ore 21.30, continua la musica al Mama's Club di Ravenna con i Moonlighters e il loro concerto "Belle… ma rifatte", un revival degli anni '70 e '80. Ingresso 12 euro.

I Moonlighters nascono abbastanza per caso a Ravenna nell’estate del 1987 ma la formazione base, che tuttora resiste al tempo ed alla quale si è aggiunta di recente Daniele Bruno, già tastierista di Luca Carboni, risale già all’autunno dello stesso anno. All’inizio si specializzano sul rock anni ‘50-’60 di oltre oceano, con tanti omaggi alle colonne sonore di ‘Animal House’ ed ‘American Graffiti’, negli anni aggiungono via via al loro vasto repertorio i grandi classici degli anni 70 e 80, compresi quelli dei cantautori italiani, molto amati, ma anche i pezzi storici del Festival di Sanremo. Da qualche anno è nata una serata a tema dedicata a Lucio Battisti, ripercorrendone la carriera attraverso le sue canzoni più belle e famose ma non solo.