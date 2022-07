Un grande tributo al Pavaglione: Andy dei dei Bluvertigo canta David Bowie

Andy, il co-fondatore con Morgan dei Bluvertigo, farà rivivere il mito di David Bowie al Pavaglione di Lugo, sabato 6 agosto alle 21.30. Un progetto che Andy, con il suo gruppo The Bowieness, sta portando in giro per l’Italia dall’anno scorso.

“Per me è una prima assoluta cantare a Lugo e sono contento di cantare in questa stupenda Piazza - dice il polistrumentista monzese, ospite di Lugo Summer Live - e per me cantare le canzoni del Duca Bowie è sempre un grande onore”.

Ingresso posto unico: 10 euro.