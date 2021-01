Un incontro online dedicato all'importanza delle risorse alimentari

Giovedì 28 gennaio alle 17 si svolge un incontro online dedicato all'uso responsabile delle risorse alimentari, per avviare e sostenere processi di inclusione e solidarietà verso categorie o gruppi sociali emarginati.

“Social - No Waste and Solidarity”, questo il titolo dell'appuntamento, che è promosso dall’Ufficio Europa dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna nell’ambito del programma URBACT - Food Corridors; lo scopo per il 2021 è quello di affrontare una serie di temi individuati condividendo idee, priorità e possibili azioni che porteranno alla stesura di un documento programmatico definito "Integrated Action Plan".

L'incontro si svolgerà in forma laboratoriale, prevedendo una serie di attività facilitate dall'associazione Khora Laboratory, permettendo quindi un’efficace emersione delle idee e la condivisione delle priorità riferite al tema no waste and solidarity.

Questo primo incontro, così come quelli che seguiranno, è aperto a tutti previa iscrizione scrivendo a europa@unione.labassaromagna.it.