Un incontro pubblico con l’archeologa e accademica inglese Judith Herrin

Venerdì 14 ottobre alle 18 alla sala Corelli del teatro Alighieri, l’archeologa e accademica inglese Judith Herrin, cittadina onoraria di Ravenna e autrice del volume "Ravenna: capitale dell’Impero. Crogiolo d’Europa" (recentemente tradotto in italiano), incontrerà la città. Sarà presente il sindaco Michele de Pascale che ripeterà in presenza il rito tradizionalmente dedicato ai cittadini onorari di Ravenna di consegna della pergamena e del mosaico svoltosi a distanza nel luglio dello scorso anno a causa della pandemia.

A coordinare l’incontro sarà la dirigente del Comune Maria Grazia Marini, che dialogherà con la professoressa Herrin approfondendo i temi più cari del suo percorso di studi, in particolare quelli sulla storia di Ravenna. Sarà l'occasione per poter ascoltare dal vivo come è nato l’amore di Judith Herrin per Ravenna, che visitò bambina, e come questo abbia influito sui suoi studi, portandola alla stesura di numerose ed importanti opere, note in tutto il mondo, sull'arte e la cultura bizantina e paleocristiana.

Judith Herrin, già titolare della cattedra di Studi Bizantini e della Tarda Antichità al King’s College di Londra, ha studiato storia all’Università di Cambridge e ha conseguito il dottorato di ricerca nel 1972 presso l’Università di Birmingham; si è formata a Parigi, Atene e Monaco e ha lavorato come archeologa con la British School di Atene e sul sito della moschea Kalenderhane a Istanbul. Ha ricevuto pregiati premi e riconoscimenti internazionali di carattere accademico ed è attualmente riconosciuta tra gli studiosi viventi più accreditati di storia e arte ravennate e certamente tra i più appassionati. È autrice di numerose ed importanti opere su temi bizantini e paleocristiani.

L'incontro è aperto alla cittadinanza.