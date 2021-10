Un laboratorio di “scrittura di esperienza” con l'autrice Lea Melandri

Nel fine settimana del 6-7 novembre si tiene un laboratorio di “scrittura di esperienza” con Lea Melandri alla Casa delle Donne di Ravenna. Sabato 6 novembre, infatti, al Teatro Socjale di Piangipane si terrà lo spettacolo “La mappa del cuore” della compagnia teatrale Ateliersi, ispirato all’omonimo libro di Lea Melandri che, per l'occasione, sarà presente e farà un intervento alla fine dello spettacolo.

L’autrice, tra le più storiche esponenti del femminismo italiano, terrà quindi a Ravenna un laboratorio di “scrittura di esperienza”. Per chiarire meglio di cosa si tratta, è la stessa Lea Melandri a spiegare: “A differenza dell’autobiografia, che lavora sui ricordi, sulla loro messa in forma all’interno di una narrazione, di un senso compiuto, quella che ho chiamato più volte “scrittura di esperienza” tenta di spingersi in prossimità delle zone più nascoste alla coscienza, affidandosi a frammenti, schegge di pensiero, emozioni, che compaiono proprio quando si opera una dispersione del senso”.

Il laboratorio sarà articolato su due giorni: sabato 6 novembre, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 e la domenica mattina, 7 novembre, dalle 10.00 alle 13.00. È aperto ad un massimo di 20 partecipanti e ha un costo di 50 euro. Per partecipare è necessario essere muniti di green pass. Avendo finalità formative, educative – e, in senso lato, anche terapeutiche - il laboratorio si rivolge a donne e uomini che hanno desiderio di una conoscenza più ampia e più profonda di se stessi, insegnanti, studenti, soggetti che operano nel sociale, in particolare le donne impegnate nei Centri antiviolenza. I posti rimanenti sono limitati e verranno attribuiti alle prime richieste che perverranno via mail. Per informazioni e iscrizioni: casadelledonneravenna@gmail.com, 0544 461934.