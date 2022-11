Un libro per raccontare la tragedia delle morti sul lavoro: Giusi Fasano presenta “Ogni giorno 3”

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Domenica 13 novembre alle ore 18 presso il Circolo Mama’s (via san Mama 75 Ravenna), l’autrice Giusi Fasano presenta il suo libro “Ogni giorno 3. Rracconti di vite perdute sul Lavoro”, l’intervista sarà intercalata da alcune letture, tratte dal libro a cura di Alessandro Braga accompagnato da Elisabetta Rivalta. Giusi Fasano è giornalista del "Corriere della Sera" dal 1989. Si occupa prevalentemente di cronaca nera e giudiziaria. In oltre venticinque anni di lavoro ha raccontato con passione e delicatezza tanti drammatici avvenimenti in Italia e all’estero. E’ una delle autrici de la 27esima ora, Blog del quotidiano che si occupa dei diritti, dei talenti e delle condizioni delle donne.