Un live di beneficenza per l'emergenza in Ucraina con Jerry e i Doposole

Sabato 11 giugno il Chiribilli Mise en Place Bistrò di piazza della Libertà a Bagnacavallo ospiterà alle 21.30 il concerto a scopo benefico “Un sapone per la pace” con Jerry e i Doposole. Parte del ricavato sarà devoluto a Ravenna Farmacie, con la collaborazione di alcune organizzazioni umanitarie, per l’emergenza in Ucraina.

Il programma della serata prevede una cena su prenotazione alle 20 (tel. 0545 61149) e a seguire il live show dalle 21.30. L’evento si svolge in collaborazione con “Bagnacavallo Fa Centro” e con il patrocinio del Comune di Bagnacavallo.