Un live sorprendente con il "Karaoke Tour" di Cimini

Venerdì 8 aprile, alle 21.30, il Karaoke Tour di Cimini fa tappa al Bronson di Madonna dell’Albero. Ingresso 11 euro. Quello di Cimini è un pop corale e di classe, che si cristallizza in classici come "La Legge di Murphy" (8 milioni di ascolti su Spotify) e "Innamorato", contenuta nel suo ultimo album "Pubblicità" (Sony/Garrincha). Dopo un apprezzatissimo tour estivo di 20 date, Cimini decide di mescolare le carte in tavola con il Karaoke Tour: uno show sorprendente che lo vedrà protagonista nel coinvolgere il pubblico con la partecipazione del cantautore Ziliani. Uno schermo, canzoni a richiesta, cover a sorpresa, teatro canzone, piano bar e molto altro.

"Il Karaoke Tour – racconta Cimini – nasce dalla necessità di tornare a cantarci in faccia le parole delle canzoni. E visto che è una necessità di tutti e non solo mia, ho pensato di rendere il messaggio chiaro: canto io, ma cantate anche voi! E allora perché non fare un karaoke!? Come uno sfogo, un urlo che è mancato per troppo tempo, e soprattutto la voglia di non pensare a niente". Lo spettacolo vede alla regia Lodo Guenzi, una scelta originale che Cimini spiega così: "sarà un concerto diverso dal solito e per questo ho voluto costruirlo con Lodo, un amico di serate alcoliche e di concerti, un compagno di etichetta, e una persona che ammiro. È la giusta guida che rende lo spettacolo così come lo immaginavo". Ad affiancare il cantautore sul palco ci sarà anche il cantautore Ziliani "un personaggio esplosivo di cui mi sono innamorato artisticamente: lui sarà il ponte tra me e il pubblico".