"Un mare di storie", una favola tra ambiente ed ecologia

Indirizzo non disponibile

Per il nuovo appuntamento con le Favole al Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia, in scena sabato 2 dicembre alle ore 21, la compagnia Teatrino dell’Es presenta Un mare di storie, uno spettacolo sul tema del mare e dell’ecologia. Diretta da Vittorio Zanella, la pièce è rappresentata con burattini e grandi pupazzi in gommapiuma. Biglietti: 5 euro.

Alcune storie s’intrecciano tra loro. La principale è quella del naufrago Bartolomeo, che viene raccontata dai delfini Jimmy e Tommy, due fratelli mattacchioni. Bartolomeo, libraio sognatore, parte per l’Isola delle Banane in cerca delle sirene, avendone letto storie meravigliose sui suoi libri. S’innamora della sirena Angelica e, durante un lungo sonno ristoratore, sogna una bambina di nome Lilia imprigionata nella grotta verde dalla Piovra Nera e dal Gambero Guerriero. Giacomo il pescatore, con l’aiuto del Pesciolino d’Argento, riuscirà a liberarla.