Un monologo sulle musiche di Verdi e Rota: l'inedita rilettura di "Rigoletto" di Marco Baliani

Giovedì 3 febbraio alle 20.45 arriva al Comunale di Russi "Rigoletto: la notte della maledizione", una rilettura del personaggio verdiano elaborata da Marco Baliani e portata sul palco dall’attore piemontese insieme ai musicisti Giampaolo Bandini (chitarra) e Cesare Chiacchiaretta (bandoneon).

"Rigoletto è un monologo, quindi per farlo c’è bisogno di un personaggio in carne e ossa, spirito e materia. È uno dei motivi che mi ha spinto a questa impresa, poter rivestire la pelle di un altro e starci dentro dall’inizio alla fine - racconta Baliani - La proposta fattami dal Teatro Regio di Parma di occuparmi, a mio modo, di una “rilettura” di un’opera di Verdi la potevo risolvere con un reading, lettura più musica e via così. Mi son detto che era l’occasione buona per osare un personaggio e incarnarlo, tornare a mettere mano a tutte le cose che ho imparato strada facendo sul mestiere antico dell’attore e provare a costruirci un testo scritto, un bel canovaccio su cui giorno dopo giorno creare un dire per niente letterario, ma concreto, materico. La seconda motivazione è stata la mia passione per il mondo del circo, di quei circhi piccoli, non eclatanti; preferisco la rozzezza faticosa ma meravigliosa di quelli dove chi strappa i biglietti te lo ritrovi dopo vestito da pagliaccio e il trapezista sa anche fare giocolerie, esseri nomadi. Mi prende uno struggimento totale quando varco quei tendoni, a percepire la fatica quotidiana di un vivere precario ma impeccabile. Volevo fare un omaggio alle cadute, alle sospensioni, alle mancanze di appoggi.