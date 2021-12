Un Natale di luci e spettacoli: tornano i videomapping sulle basiliche ravennati

Continuano le iniziative per allietare il Natale in centro. Dopo l'apertura della pista di ghiaccio in piazza Kennedy e l'arrivo di mercatini e dell'albero di Natale in piazza del Popolo, torna un'altra "tradizione" delle feste ravennati: la rassegna "Ravenna in Luce".

Proprio così, si rinnovano le visionarie creazioni degli artiti del videomapping nel centro storico. Secondo le prime informazioni e in attesa che il Comune presenti tutte le iniziative natalizie, saranno la basilica di San Vitale e quella di San Francesco a ospitare due diversi spettacoli di "Ravenna in Luce" dal 18 dicembre al 9 gennaio.

La Basilica di San Vitale ospiterà lo spettacolo "Visioni di Eterno - Il dono dell'imperatrice", un concept di Andrea Bernabini sviluppato dagli artisti Sara Caliumi e Roberto Costantino. A San Francesco, invece, si potrà ammirare "La luce delle parole", sviluppato dall'artista Matteo Bevilacqua sempre sotto la direzione di Bernabini.