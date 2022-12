Un Natale in chiave 'Dixie' con la rassegna "Parole e musica"

Mercoledì 21 dicembre, alle 20, al Circolo “il Portoncino” in via Portoncino 4, si terrà il terzo appuntamento della rassegna Parole e musica, con il patrocinio del Comune. L’appuntamento è dedicato al “Natale in chiave Dixie” e propone la “scoppiettante e dirompente” musica con l’esibizione della “Adriatic Dixielanda Jazz band” di Cervia.

Lo storico gruppo, che quest’anno festeggia i 42 anni di attività, è formato da Fulvio Penso (tromba), Giorgio Babbini (clarinetto), Enzo Valli (trombone), Alberto Pilandri (Banjo), Eugenio Fantini (pianoforte), Gastone Guerrini (contrabbasso e voce), Elisa Sedioli (voce solista) e Jacopo Valpiani (batteria).

Secondo gli organizzatori con le tipiche atmosfere che la musica Dixie è in grado di esprimere, si creerà il giusto clima per esibirsi in passi di boogie-woogie o di swing. E, nell’occasione, ci sarà anche spazio per qualche classica canzone natalizia: ovviamente in chiave Dixie. L’ingresso è riservato ai soci e che la tessera si potrà fare al momento.