Un nuovo ospite all'Arena del Carmine: il protagonista del film "Gigi La Legge" incontra il pubblico

Si avvicina uno degli appuntamenti più interessanti della stagione di cinema all’Arena del Carmine di Lugo: martedì 25 luglio, alle 21.30, verrà proiettato Gigi La Legge, ultimo film di Alessandro Comodin vincitore del Premio speciale della giuria al Festival di Locarno alla presenza del protagonista Pier Luigi Mecchia. Cinemaincentro, in collaborazione con il Comune di Lugo e grazie al programma Accadde domani di Fice (federazione italiana cinema d’essai), propone così un nuova occasione di incontro, di confronto e di scoperta di un film che, forte dei premi, del plauso della critica e del passaparola, ha ormai raggiunto un pubblico internazionale.



Gigi la Legge è un unicum nel panorama cinematografico italiano: un po’ fiction, un po’ documentario, un po’ osservazione partecipante di stampo antropologico. Ciò che ne esce è un tenero e a tratti straniante ritratto di un vigile di provincia, che parte iperrealista ma si arricchisce col procedere del film di elementi dal sapore quasi lynchiano, quando ad essere mappata e mostrata diventa sempre meno la realtà esterna e sempre più quella interiore del protagonista.



Pier Luigi Mecchia, detto Gigi, è davvero un vigile di San Michele al Tagliamento - piccolo Comune tra Veneto e Friuli nel quale è ambientato il film - ed è lo zio del regista Comodin, che ha pensato questo film proprio attorno al suo personaggio, alla sua gentilezza, al suo buonumore, al suo giardino che è anche foresta e rifugio. Nessun attore professionista, tutti – con una sola eccezione – chiamati a interpretare se stessi, in una sceneggiatura posata con delicatezza sulle dinamiche di tutti i giorni in una cittadina di provincia.



Un microcosmo nel quale Mecchia accompagnerà il pubblico dell’Arena del Carmine, raccontando al contempo cosa abbia significato per lui doversi confrontare per la prima volta con tutto ciò che sta dietro la produzione di un film: una parentesi quasi onirica nel flusso di un’esperienza umana quantomai radicata nel reale, proprio come ciò che viene mostrato nel film di Comodin.

Apertura ore 20.30, inizio proiezioni ore 21.30. Prezzi: biglietto unico Cinema Revolution (film italiani ed europei): 3,50€

