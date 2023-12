Un nuovo weekend di eventi per "Bagnacavallo d'inverno"

Sarà un altro fine settimana ricco di eventi quello in programma a Bagnacavallo e nelle frazioni nell’ambito di “Bagnacavallo d’inverno”. Si inizierà venerdì 15 dicembre con due appuntamenti musicali. Alle 20.30 nella sala del Consiglio comunale la Corale “Ebe Stignani” diretta dal maestro Giorgio Coppetta Calzavara si esibirà nel concerto “Un Natale di Pace”. Alle 22 ci si sposterà all’ex convento di San Francesco dove il collettivo Magma proporrà un doppio live nella sala delle Capriate. In apertura sarà presentata “Changes”, composizione creata da Ellen Arkbro durante una residenza artistica presso La Torre (Centro Musica, Modena). Arkbro ha lavorato con l’ensemble Soniche 2023, composto da Caroline Haleck ai sassofoni, Leonardo Melchionda e Giacomo Zanus alle chitarre, Renato Grieco al contrabbasso e Thomas Canna alla batteria. A seguire si terrà il live di Ssiege.

Per l’occasione, il Museo Civico delle Cappuccine osserverà un orario di apertura prolungato fino alle 22 della mostra “Strade e storie. Paesaggi da Hokusai e Hiroshige”.

Sabato 16 dicembre tanti saranno gli appuntamenti per i più piccoli, a partire dalle letture natalizie proposte alle 10 dalla biblioteca Taroni per proseguire alle 14 con un laboratorio artistico di costruzione di palline di legno al Podere Pantaleone e finire alle 15.30 al centro civico di Glorie con lo spettacolo di “Paggio e paggetto”. La giornata si concluderà alle 20.30 al Teatro Goldoni con lo spettacolo “Una riga nera al piano di sopra” di Matilde Vigna, proposto dall’Ordine degli Architetti della Provincia in occasione delle celebrazioni per il loro centenario. Sempre sabato alle 20.30 il Circolo Arci Casablanca di Villanova ospiterà il concerto gospel dei “Voices of Joy”.

La giornata di domenica 17 dicembre vedrà il centro di Villanova animarsi grazie alla “Piccola fiera di Natale”, che dalle 9 alle 16 proporrà un mercatino della solidarietà e della creatività locale, giochi e laboratori per bambini, musica e tradizione con i “Musicanti improvvisi”. Nel pomeriggio ci si sposterà a Bagnacavallo per il concerto del coro “The Colours of Freedom”, in programma alle 15.30 in piazza della Libertà. Sarà inoltre possibile visitare il “Castellaccio” di via Baracca grazie al progetto “Benvenuti a Bagnacavallo”.

Per la rassegna “Cinema Palazzo Vecchio” il film del fine settimana è “Napoleon” di Ridley Scott.

In accordo con le associazioni di categoria e la rete “Bagnacavallo fa Centro”, fino al 7 gennaio è sospesa la sosta a pagamento in via Mazzini, piazza della Libertà e al piano terra del Parcheggio di Santa Chiara, sostituita dalla sosta con disco orario a 60 minuti.

Il programma di eventi “Bagnacavallo d’inverno” è coordinato dall’Ufficio Cultura del Comune e realizzato con la collaborazione delle associazioni e degli operatori culturali del territorio, dei Consigli di zona e della rete di imprese “Bagnacavallo fa Centro”.

Informazioni e programma completo:

www.bagnacavallocultura.it

cultura@comune.bagnacavallo.ra.it

0545 280890

Fb: Comune Bagnacavallo